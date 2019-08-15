В Нижневартовске деревянные крыши защитят от огня специальным раствором

В Нижневартовске коммунальщики продолжают огнезащитную обработку деревянных конструкций покатых крыш жилых домов. В большинстве случаев они расположены на пятиэтажных зданиях. Завершить эти работы на территории муниципальной "ПРЭТ №3", где всего будет обработано более 20 кровель, сотрудники подрядчика должны до конца августа. В работе задействовано две бригады по три специалиста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам главы подрядной организации Александра Зименса, для обработки деревянных конструкций на чердаке применяется состав, который обеспечивает первую группу огнезащиты. Раствор проникает в структуру дерева, делая его трудносгораемым: если присутствует пламя, то древесина будет тлеть, но не гореть.

После завершения обработки пройдут испытания: эксперты возьмут четыре образца дерева и с помощью специальных устройств оценят качество проделанной работы. При необходимости крыши дополнительно обработают. Качество работы контролируют заказчик обработки и подрядчик. Эти работы включены в квартплату. По словам и.о. главного инженера МУП Нижневартовска "ПРЭТ №3" Максима Коростелева, такую обработку чердаков делают каждые пять лет.

Напомним, в этом году в Нижневартовске произошло два крупных пожара на кровлях домов № 49 по Чапаева и 5а по Спортивной.