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Политика Свердловская область Уральский ФО
Вадим Пильников, Евгений Куйвашев (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев дал задание главе Дегтярска решить вопрос строительства прямой дороги с Екатеринбургом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал поручение главе Дегтярска Вадиму Пильникову изучить и проработать вопрос строительства прямой дороги, соединяющей город-спутник с Екатеринбургом. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Для Дегтярска это самый лучший вариант по привлечению инвестиций. Вы можете стать второй Сысертью, надо об этом думать сейчас", - заявил губернатор.

Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме этого, Куйвашев поддержал проект строительства в городе школы на 700 мест по инициативе местных властей. Еще два вопроса, которые обсуждались на встрече - строительство стадиона "Горняк" и реконструкция в 2020 году дорог на улицах Стахановцев, Калинина и Клубной.

Напомним, Вадим Пильников был назначен главой Дегтярска в сентябре прошлого года. До этого полноправного мэра там не было с 2016 года.

Вадим Пильников(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В прошлом году свердловские муниципалитеты получили дополнительные средства из областного бюджета. Дегтярск получил субсидии на 330 тысяч рублей. Они предоставляются муниципалитетам в рамках госпрограммы "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года".

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Куйвашев дал задание главе Дегтярска решить вопрос строительства прямой дороги с Екатеринбургом

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Теги: Куйвашев, глава, Дегтярск, дорога



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