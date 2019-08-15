Продолжаем копить. Профицит бюджета России за семь месяцев увеличился до 3,4% ВВП

Профицит федерального бюджета в январе-июле увеличился до 3,4% ВВП или 2,082 трлн руб., следует из последних данных Минфина.

Доходы бюджета исполнены на 56,9% к общему объему и составили 11,469 трлн руб., из них нефтегазовые - 4,782 трлн руб., ненефтегазовые - 6,686 трлн руб. Расходы были исполнены в объеме 9,442 трлн руб. или 51,6% к утвержденным показателям.

Наибольший доход перечислила Федеральная налоговая служба – 7,398 трлн руб. В свете растущего профицита (по году он должен был составить 1,8% ВВП, но может увеличиться) госказны, глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении ставки НДС. Предсказать рост профицита было сложно, так как поступления в российский бюджет все еще значительно зависят от цены на нефть, поделился своим мнением с Накануне.RU экономист Никита Кричевский.

"В проект был заложен сверхконсервативный сценарий в $40 за баррель, но в нашей недавней истории были случаи, когда цена опускалась ниже. Отталкиваться от худшего варианта – правильная стратегия. Если вам хочется развивать экономику - развивайте, если хочется увеличивать поступление налогов – увеличивайте, и в этом Правительство достигло немалых успехов. Экономика буксовала в пределах 1%, поступления налогов ежегодно росли на 20%. Половину бюджета формируют 45 крупнейших российских компаний, в первую очередь – углеводородных. Правительство должно определить, как вторую часть поступлений сделать большей половиной", – отметил экономист.