Центральный офис "Роснефти" в Москве эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Сотрудников центрального офиса компании "Роснефть" (Софийская набережная в Москве) эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев подтвердил факт эвакуации и сообщил, что сейчас на месте работают правоохранительные органы, передает telegram-канал "Подъем".

Дом 26/1 по Софийской набережной в Москве — это бывший дом бесплатных квартир для вдов с детьми и учащихся девиц имени Бахрушиных. Построен в 1900—1903 годах по проекту архитекторов К. К. Гиппиуса и Ф. О. Богдановича на средства купцов Бахрушиных, пожертвовавших на проект 1,2 миллиона рублей. Это был первый для Москвы опыт сотрудничества частного капитала и городских властей в постройке крупных муниципальных жилых комплексов. В советское время здание занимали госучреждения, в настоящее время — штаб-квартира "Роснефти".