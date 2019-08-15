06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко (2014) | Фото:Вики

Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России. Об этом сообщают украинские СМИ.
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Суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Виталий Захарченко и его окружение подозреваются в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, препятствовании "евромайдану". После вооруженного переворота на Украине он стал одним из тех, на кого "повесили" массовые расстрелы "митингующих". При этом Захарченко, как и Виктор Янукович, действовал нерешительно и беззубо, так и не отдав приказа на разгон бунтовщиков и вооружив "Беркут" лишь в самом конце для самообороны.

В 2015 году Захарченко получил российское гражданство и был приглашен на работу в госкорпорацию "Ростех". В декабре 2016 года выступил в Дорогомиловском суде Москвы, признавшим события в Киеве в феврале 2014 года государственным переворотом. По его словам, по людям в Киеве стреляли из зданий, которые контролировались бунтовщиками.

В ноябре 2017 года Интерпол снял Захарченко с международного розыска.

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Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко

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Теги: Украина, Виталий Захарченко, арест



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