Меган Маркл обвинили в лицемерии – она слетала на Ибицу на частном джете

У герцогини Сассекской снова проблемы с пиаром. В СМИ просочилась информация о том, что Меган Маркл отметила свой 38-й день рождения на Ибице, причем летала она на остров на частном самолете. Компанию ей, по данным Daily Mail, составил супруг, принц Гарри, и сын Арчи Харрисон.

Читайте также: Меган Маркл разлучили с принцем Гарри и королевской семьей Великобритании

И все бы ничего: королевская семья богата, поэтому может позволить себе выложить за рейс туда-обратно 40 тыс. фунтов стерлингов. Но Меган и Гарри буквально на каждом углу кричат, что являются защитниками природы. Однако, только за этот полет в атмосферу было выброшено порядка десяти тонн углекислого газа. Как тут не вспомнить борьбу Сассексов с глобальным потеплением и парниковым эффектом?

Отдельно – из кармана налогоплательщиков – оплачивалась работа охраны в течение недели, что Меган провела на Ибице. На острове семью охраняли пять офицеров испанской службы безопасности, которые доставили Сассексов на частную виллу.

Кстати, недавно Меган и Гарри заявили, что хотят иметь максимум двух детей, мол, так они заботятся об экологии планеты.