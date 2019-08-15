На севере Норвегии зафиксировали повышенный радиоактивный фон

На севере Норвегии зафиксировали повышенный радиоактивный фон.

Незначительные объемы радиоактивного йода обнаружены в воздухе в районе станции в Сванховде. Об этом говорится в заявлении Управления по ядерной и радиационной безопасности страны.

В ведомстве добавили, что пока невозможно установить, связано ли это с инцидентом в Архангельской области.

Отмечается, что уровень радиации низок и неопасен для людей и окружающей среды, передает "Интерфакс".

Напомним, ЧП произошло 8 августа на военном полигоне ВМФ в населенном пункте Нёнокса. Росатом выступил с заявлением спустя два дня, уточнив, что ЧП произошло при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли, трое пострадали.

В Минобороны отмечали, что радиационный фон в норме. Власти Северодвинска заявляли, что датчики зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час.

Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Росгидромет подтвердил, что в день взрыва на полигоне в Северодвинске было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями. Нёнокса находится в 40 километрах от Северодвинска.