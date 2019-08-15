Самолет, приземлившийся на кукурузном поле, вероятно, будет списан – глава Росавиации

По мнению главы Росавиации Александра Нерадько, самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, скорее всего, будет списан после аварийного приземления в Подмосковье.

"После такого рода происшествий воздушное судно, скорее всего, будет списано, дальнейшей эксплуатации не подлежит. Но самолет застрахован, страховщиком является СК "Альфа Страхование", - сказал чиновник журналистам.

Он сообщил, что воздушное судно с поля будет эвакуировано, как только комиссия по расследованию даст разрешение. "Взлетная масса воздушного судна была более 82 тонн, на борту находилось более 16 тонн топлива. Топливо остается, как только председатель комиссии даст разрешение, будет откачка топлива", - добавил глава Росавиации.

Ранее в пресс-службе "АльфаСтрахования" Накануне.RU сообщили, что и самолет, и ответственность перевозчика были застрахованы. Всего в парке "Уральских авиалиний" 16 самолетов данного типа.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.