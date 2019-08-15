Самолет, приземлившийся на кукурузном поле, вероятно, будет списан – глава Росавиации

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России Москва Московская область
Airbus А321 Уральские авиалинии (2019) | Фото:telegram-канал Baza

Самолет, приземлившийся на кукурузном поле, вероятно, будет списан – глава Росавиации

По мнению главы Росавиации Александра Нерадько, самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321, скорее всего, будет списан после аварийного приземления в Подмосковье.

"После такого рода происшествий воздушное судно, скорее всего, будет списано, дальнейшей эксплуатации не подлежит. Но самолет застрахован, страховщиком является СК "Альфа Страхование", - сказал чиновник журналистам.

Он сообщил, что воздушное судно с поля будет эвакуировано, как только комиссия по расследованию даст разрешение. "Взлетная масса воздушного судна была более 82 тонн, на борту находилось более 16 тонн топлива. Топливо остается, как только председатель комиссии даст разрешение, будет откачка топлива", - добавил глава Росавиации.

Ранее в пресс-службе "АльфаСтрахования" Накануне.RU сообщили, что и самолет, и ответственность перевозчика были застрахованы. Всего в парке "Уральских авиалиний" 16 самолетов данного типа.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самолет, приземлившийся на кукурузном поле, вероятно, будет списан – глава Росавиации

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: росавиация, александр нерадько, уральские авиалинии, airbus a321



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 16.03.2020 16:07 Мск В "Уральских авиалиниях" опровергли увольнение Героя России Дамира Юсупова из компании
Ранее 30.12.2019 21:06 Мск В Рождество покажут фильм про экипаж "Уральских авиалиний", посадивший самолет в кукурузное поле
Ранее 24.11.2019 15:38 Мск Экс-участник "Уральских пельменей" пошло пошутил над подвигом Героев России, посадивших самолет в кукурузном поле
Ранее 20.11.2019 14:23 Мск "Чудо на кукурузе": героический экипаж "Уральских авиалиний" награжден в Москве
Ранее 20.11.2019 11:13 Мск Пилоты "Уральских авиалиний" получат звезды Героя России в Кремле
Ранее 15.11.2019 08:37 Мск Пилот, аварийно посадивший самолет в кукурузном поле, перестал представляться пассажирам
Ранее 22.10.2019 14:24 Мск Руководство "Уральских авиалиний" не подало документы о присвоении героическому экипажу рейса U6178 званий почетных граждан
Ранее 24.08.2019 18:27 Мск Рожки да ножки: аварийный A321 "Уральских авиалиний" полностью вывезли с кукурузного поля
Ранее 23.08.2019 08:48 Мск СКР изучит видеозаписи очевидцев, снимавших "чудо на кукурузе"
Ранее 22.08.2019 15:10 Мск 23 августа самолет "Уральских авиалиний" начнут разрезать и вывозить с подмосковного поля
Ранее 22.08.2019 09:58 Мск Россиянин начал продажи "той самой кукурузы" с места аварийной посадки А321
Ранее 20.08.2019 11:03 Мск В Минтрансе признали, что защитить аэропорты от птиц на 100% невозможно
Ранее 19.08.2019 13:55 Мск "Следствие копает под летчиков": адвокат требует проверить аэропорт Жуковский из-за посадки в поле
Ранее 17.08.2019 15:12 Мск Экипаж "Уральских авиалиний" наградили на "Екатеринбург Арене"
Ранее 17.08.2019 14:43 Мск Следователи опровергли проникновение мародеров на борт самолета А321
Ранее 17.08.2019 10:39 Мск Диспетчер Жуковского фиксировал перелеты птиц. Стенограмма переговоров пилотов А321
Ранее 17.08.2019 08:24 Мск Пассажирку самолета "Уральских авиалиний" затравили из-за видео в соцсетях
Ранее 16.08.2019 16:01 Мск Пилотам A321 "Уральских авиалиний" присвоены звания Героев России, бортпроводникам – Ордена Мужества
Ранее 16.08.2019 15:32 Мск Пассажиров A321 спасли постоянные тренировки экипажа и владение "ручным управлением"
Ранее 16.08.2019 14:46 Мск СКР изучает следы самолета A321 на кукурузном поле и берет пробы авиатоплива
Ранее 16.08.2019 12:59 Мск Экипаж севшего в поле самолета "Уральских авиалиний" будут чествовать на стадионе "Екатеринбург-Арена"
Ранее 16.08.2019 12:26 Мск МАК начал расшифровку "черных ящиков" севшего в подмосковном поле самолета
Ранее 16.08.2019 12:06 Мск Второй пилот A321, севшего в подмосковном поле, госпитализирован с ушибами груди
Ранее 16.08.2019 11:47 Мск Командир экипажа A321, приземлившегося в поле, извинился перед пассажирами
Ранее 16.08.2019 11:20 Мск "Уральским авиалиниям" пришлось отменить пару рейсов из-за нехватки самолетов после ЧП в Подмосковье
Ранее 16.08.2019 09:18 Мск Пассажирам рейса U6178 начали выдавать багаж и пригласили получить компенсацию
Ранее 16.08.2019 01:34 Мск Пассажиры аварийного A321 получат компенсацию
Ранее 16.08.2019 00:06 Мск Растет число пострадавших в результате аварийной посадки А321
Ранее 15.08.2019 21:41 Мск Экипаж самолета "Airbus 321", севшего на кукурузном поле в Подмосковье, внесли в базу данных украинского "Миротворца"
Ранее 15.08.2019 20:17 Мск "Я выхожу - самолет уже пустой". Командир упавшего в Подмосковье самолета рассказал, как все произошло
Ранее 15.08.2019 16:22 Мск СМИ: количество пострадавших при аварийной посадке A321 увеличилось до 74
Ранее 15.08.2019 15:57 Мск Пассажиры рейса U6178 отправятся в Симферополь вечером 15 августа
Ранее 15.08.2019 15:43 Мск "В знак бесконечного уважения": экипаж "Уральских авиалиний" чествуют в Москве и Екатеринбурге

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.08.2019 14:37 Мск "Птицы летают греться на полосу": пернатые на ВПП в Жуковском – обычное дело?
Ранее 15.08.2019 14:25 Мск Минприроды требует провести проверку мусорных полигонов в районе Жуковского
Ранее 15.08.2019 14:07 Мск Последние данные Минздрава: при аварийной посадке A321 пострадали 55 человек
Ранее 15.08.2019 13:51 Мск Глава Росавиации: "Экипаж "Уральских авиалиний" принял единственно верное решение"
Ранее 15.08.2019 13:24 Мск Подмосковные власти: "Птицы с мусорных полигонов никогда не отдаляются от них"
Ранее 15.08.2019 13:12 Мск Наше "чудо на Гудзоне": случай как с самолетом A321 произошел 10 лет назад в США
Ранее 15.08.2019 12:56 Мск Пассажирам аварийно севшего A321 будет выплачена компенсация – страховщик
Ранее 15.08.2019 12:51 Мск В Кремле готовы подписать указ о награждении экипажа "Уральских авиалиний"
Ранее 15.08.2019 12:27 Мск СКР показал видео из кабины севшего в поле самолета "Уральских авиалиний"
Ранее 15.08.2019 12:12 Мск Авария A321 не повлияет на подготовку к авиасалону МАКС-2019 – источник
Ранее 15.08.2019 11:43 Мск Николай Дроздов: "Самолеты не притягивают птиц"
Ранее 15.08.2019 11:40 Мск Глава Росавиации рассказал уральскому полпреду о расследовании аварийной посадки в Подмосковье
Ранее 15.08.2019 11:04 Мск Орнитологическая служба "Жуковского" находится в ведении ЛИИ им. Громова – режимного объекта
Ранее 15.08.2019 10:59 Мск "Это очень круто!" - стюардесса, работавшая с Юсуповым
Ранее 15.08.2019 10:48 Мск МЧС открыло "горячую линию" по аварийной посадке A321 в Подмосковье
Ранее 15.08.2019 10:34 Мск К расследованию аварийной посадки A321 в Подмосковье подключилась уральская прокуратура
Ранее 15.08.2019 10:19 Мск СМИ сообщили о возможной утечке топлива после жесткой посадки A321 в Подмосковье
Ранее 15.08.2019 10:08 Мск "Уральские авиалинии" отправят пассажиров аварийного A321 резервным бортом
Ранее 15.08.2019 09:57 Мск Свердловский губернатор предложил представить экипаж "Уральских авиалиний" к наградам
Ранее 15.08.2019 09:44 Мск Травмы пострадавших при жесткой посадке A321 в Подмосковье: сотрясение мозга, ушибы, ЗЧМТ
Ранее 15.08.2019 09:03 Мск Число пострадавших при аварийной посадке A321 в Подмосковье увеличилось до 23 – источник
Ранее 15.08.2019 08:48 Мск "Командир взял управление": КВС из Екатеринбурга стал настоящим героем
Ранее 15.08.2019 08:28 Мск СКР возбудил уголовное дело после аварийной посадки A321 в Подмосковье
Ранее 15.08.2019 08:23 Мск "Герои": глава Свердловской области похвалил экипаж "Уральских авиалиний", посадивший самолет с горящим двигателем
Ранее 15.08.2019 08:08 Мск Число госпитализированных при жесткой посадке A321 в Подмосковье выросло до четырех
Ранее 15.08.2019 07:57 Мск Два человека госпитализированы после аварийной посадки A321 на подмосковном поле
Ранее 15.08.2019 07:50 Мск "Двигатель несколько раз хлопал": что рассказали пассажиры севшего в поле самолета "Уральских авиалиний"
Ранее 15.08.2019 07:37 Мск "Уральские авиалинии": причиной экстренной посадки A321 в Подмосковье стало попадание птиц в двигатели
Ранее 15.08.2019 07:13 Мск В МЧС подтвердили, что жертв и пострадавших в результате посадки самолета в подмосковное поле нет
Ранее 15.08.2019 06:57 Мск A321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку на подмосковном поле из-за столкновения с птицей

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети