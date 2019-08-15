06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
(2019) | Фото:

В ДНР осужден молодой житель за шпионаж в пользу Украины

В ДНР к 11 годам лишения свободы приговорен 23-летний Роман Гись, который работал на украинские спецслужбы. Об этом заявил офицер пресс-службы МГБ ДНР Михаил Попов.
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В июле 2017 при пересечении украинского КПП "Марьинка" Гись был задержан сотрудниками СБУ и в результате психологического давления дал согласие на сотрудничество, не поставив в известность МГБ. Он через мессенджеры передавал украинским спецслужбам сведения, полученные в результате слежки за военнослужащими Народной милиции ДНР. Также занимался сбором информации в отношении первых лиц ДНР.

Причиной, по которой завербовали Гися, как он сам рассказал, стали проблемы с документами. К нему применили меры физического воздействия и предложили шпионаж. Он согласился. На украинские спецслужбы он проработал около месяца.

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В ДНР осужден молодой житель за шпионаж в пользу Украины

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Теги: Украина, ДНР, шпионаж



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