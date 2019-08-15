КПРФ зовет "оранжевую заразу" на свой митинг 17 августа

Коммунисты из КПРФ намерены 17 августа провести на проспекте им. А. Сахарова протестный митинг с практически той же самой повесткой, которая была предъявлена властям протестующими неделей ранее. КПРФ протестует против произвола московского избиркома, который решил не допускать до выборов в Мосгордуму ряд кандидатов-оппозиционеров, представляющих самые разные силы политического поля, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня через сайт КПРФ вообще ко всем недовольным действиями московских властей в ходе избирательной кампании обратился Сергей Обухов, член президиума ЦК КПРФ, доктор политических наук. По его мнению, на акцию КПРФ должны прийти все политические силы, невзирая на разницу в позициях и, так сказать, "политический цвет".

"Даже если вам не нравится КПРФ, приходите 17 августа к 12.00 на проспект Сахарова, поддержите общие требования. Посмотрите в глаза активистам КПРФ. Пожмите им руки и убедитесь, что мы так же хотим честности в политике и справедливости, таких же позитивных перемен на благо России, как и вы", - заявил Обухов (цитируется по сайту КПРФ). Слова и позиция Обухова, очевидно, вызваны стремлением сгладить ранее прозвучавшее высказывание Геннадия Зюганова, назвавшего протестовавших в Москве 27 июля, 3 и 10 августа "оранжевой проказой".

На сегодняшний день сторонники и организаторы всех последних санкционированных и несанкционированных акций в Москве призывают в соцсетях не поддерживать митинг коммунистов. Очередная протестная акция "навальнистов" и прочих недовольных намечена в Москве на 25 августа.

Обухов, напротив, отмечая разногласия, призывает консолидировать протест. "Партия власти, все ее "башни", конкурирующие, смотрящие на Запад или Восток, боятся уличного протеста. Только тогда все "башни" реагируют. Необходимо объединение всех нормальных людей, всех здоровых сил. Это - не "выпуск пара", а важнейшее смысловое действие, ЯВЛЕНИЕ СИЛЫ, если хотите", - пишет Обухов в своем обращении.

Насколько его призывы будут услышаны, покажет уже предстоящая суббота в Москве. Ранее представители других левых сил, в том числе, например, Дарья Митина из ЦК "Объединенной коммунистической партии" рассказывала Накануне.RU, что коммунисты Зюганова вообще-то почти никогда не приглашают других "леваков" на собственные акции. Дабы не возникало ненужной конкуренции.

Сейчас ситуация изменилась: во-первых, в период отпусков в августовской Москве коммунистам КПРФ будет непросто собрать даже 20 тыс. участников, чтобы быть "вровень" с последней акцией протеста на проспекте Сахарова. Во-вторых, выборы в Мосгордуму действительно в последние недели неожиданно для всех стали "топовой" и раскрученной темой, а коммунисты Зюганова подключились к протестам, надо признать, в числе последних. А тут еще и высказывания лидера КПРФ об "оранжевой заразе" протеста, которую якобы инициирует пресловутая "одна из башен Кремля".

В общем, Обухов постарался, как мог, сгладить острые углы и противоречия, будет ли услышан – станет ясно 17 августа.