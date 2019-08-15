06 Сентября 2020
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свердловская область стела (2011) | Фото: Накануне.ru

Средний Урал оказался лидером по числу заявок в Фонд президентских грантов

Средний Урал стал лидером среди регионов Уральского федерального округа по количеству заявок, направленных в Фонд президентских грантов для участия во II конкурсе. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Заявки подавались со всей страны по 13 грантовым направлениям. От некоммерческих неправительственных организаций, действующих на территории УрФО, поступило 815 заявок. Самыми популярными направлениями у уральцев были "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" (16,9%), "Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения" (14,1%, включая долгосрочный проект), "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан" (12,5%) и "Сохранение исторической памяти" (12,3%).

На получение государственной финансовой поддержки презентуют 232 некоммерческие организации. Всего на конкурс поступило 9073 заявки от 7846 организаций из всех регионов страны.

Итоги II конкурса будут подведены не позднее 14 октября 2019 года, а прием заявок для участия в I конкурсе 2020 года пройдет с 14 октября по 25 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Ямале могут грантами поддержать активное преображение подъездов.

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Средний Урал оказался лидером по числу заявок в Фонд президентских грантов

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Теги: гранты, заявки, УрФО



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