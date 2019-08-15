"Птицы летают греться на полосу": пернатые на ВПП в Жуковском – обычное дело?

После ЧП с самолетом "Уральских авиалиний" в подмосковном Жуковском следователи беседуют в том числе и с сотрудниками ЛИИ им. Громова – орнитологическая служба именно этой организации ответственна за отпугивание птиц от ВПП гражданского аэропорта Жуковского.

По данным telegram-канала Baza, которые пока не подтверждены официально, на момент вылета самолета Airbus A321 система отпугивания работала исправно. "Было всего парочка птиц, но это как обычно", - приводит издание слова некого источника. Диспетчеры аэропорта предупредили экипаж о возможном появлении птиц на полосе: "Мы обязательно предупреждаем каждый экипаж перед вылетом. Птицы летают греться на полосу, – там речка и свалка, они тут вообще постоянно".

Все ответственные сотрудники аэропорта в один голос уверяют, что системы "распугивания" просто не справляются с количеством птиц, – они, якобы, живут на расположенной в окрестностях Жуковского гигантской свалке.

Минприроды уже распорядилось провести инспекцию свалок в округе, правда, поручило это властям Подмосковья. А они, в свою очередь, заверяют, что птицы со свалок не могли стать причиной ЧП.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.