Обыски по делу о хищении у крупного подрядчика РЖД прошли в Москве

Сотрудники СКР и ФСБ провели обыски в Москве по делу о хищении десятков миллиардов рублей при реализации контрактов с РЖД.

По данным РБК, следственные мероприятия прошли в среду по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний "1520", которая является крупнейшим подрядчиком РЖД.

Речь идет о деле, выделенном из расследования в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, уточняет издание.

"Коммерсант" сообщает, что обыски прошли в рамках уголовных дел о предполагаемом хищении руководством "1520" более 200 млрд рублей, а также о даче бывшими совладельцами ГК Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем взяток Захарченко на сумму около 2 млрд рублей.

К обыскам также были привлечены бойцы Росгвардии и Центра специального назначения ФСБ из других регионов.

В прошлом году в рамках уголовного дела по факту получения взяток бывшим начальником антикоррупционного управления МВД РФ Дмитрием Захарченко был задержан совладелец группы компаний "1520" Валерий Маркелов, а также адвокат Виктор Белевцов.

По версии следствия, Маркелов давал Захарченко взятку в особо крупном размере, а посредником выступал Белевцов.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии в колонии строгого режима.

Он был лишен всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф - около 118 миллионов рублей.