Минприроды требует провести проверку мусорных полигонов в районе Жуковского

Минприроды требует провести проверку объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Минприроды России настаивает на поведении проверочных мероприятий по объектам ТКО в районе аэропорта Жуковский. В настоящее время контрольно-надзорные функции в данной части переданы на уровень субъекта РФ - Московской области", - сообщили в ведомстве.

Ранее в администрации Московской области заявили, что мусорные свалки, расположенные неподалеку от аэродромного комплекса Жуковского (гражданский аэропорт и ЛИИ им. Громова), не влияют на орнитологическую безопасность.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин сообщил "Говорит Москва": "Предположение о том, что причиной жёсткой посадки самолёта вблизи аэропорта "Жуковский" стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон – "Сафоново", он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них. Безопасность полётов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации".

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В результате инцидента пострадали 55 человек, 29 были госпитализированы (в их числе 10 детей и беременная женщина). В итоге в стационаре был оставлен только один человек.