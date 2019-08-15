Последние данные Минздрава: при аварийной посадке A321 пострадали 55 человек

По последним данным, которые приводит Министерство здравоохранения Московской области, в результате аварийной посадки самолета Airbus A321 в Подмосковье, пострадали 55 человек – они обратились за помощью на месте. 29 были доставлены в Раменскую больницу, в их числе 10 детей и одна беременная женщина.

Сейчас в больнице остается одна женщина – она находится в состоянии средней степени тяжести, остальные после осмотра отпущены врачами домой. Кроме того, еще одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой в средней степени тяжести. После оказания медицинской помощи женщина отпущена домой.

Напомним, в шесть утра в четверг, 15 августа, самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний" вылетел рейсом U6178 в Симферополь из аэропорта Жуковский. При взлете самолет столкнулся со стаей чаек, несколько птиц попали в правый и левый двигатель, в одном из них начался пожар. Экипаж принял решение посадить самолет на кукурузное поле, расположенное за ВПП. Посадка осуществлялась с отключенными двигателями и без шасси. После прошла эвакуация. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

Расследования начали Межгосударственный авиационный комитет, Уральская и Московская транспортные прокуратуры, а СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).