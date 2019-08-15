"Город бесов" признали одним из самых нервных в России

Составлен рейтинг самых нервных городов России. Екатеринбург, который телеведущий Владимир Соловьев прозвал "городом бесов", вошел в первую тройку.

Как сообщили Накануне.RU в независимом агентстве Zoom Market, которое провело социологический опрос в августе этого года, респондентам задавали три вопроса: часто ли вы нервничаете, когда нервничали в последний раз и в связи с чем?

Итоги показали, что чаще всего нервничают жители Махачкалы, Москвы и Екатеринбурга. В первую десятку также вошли Новосибирск, Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Самара и Омск. Также выяснилось, что чаще всего россияне нервничают в связи с работой или бизнесом (57%), детьми и семьей (32%), транспортом и дорогами (11%).

Опрос проводился по методу личных интервью в 20 городах страны. Общая выборка составила 2 тыс. 400 интервью.