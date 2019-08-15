Сеть заправок "Нового потока" требует с дочерней компании Антипинского НПЗ 4,5 млрд рублей

Компания "Нью петрол Тюмень" (юрлицо сети заправок группы "Новый поток" в Тюменской и Курганской областях) обратилась в Арбитражный суд Тюменской области с иском к ООО "АНПЗ-продукт" (подконтрольна Антипинскому НПЗ). Общество требует взыскать с "дочки" АНПЗ более 4,5 млрд руб., передает корреспондент Накануне.RU.

"АНПЗ-продукт" - сбытовая структура Антипинского НПЗ. Сейчас арбитраж рассматривает иск Московского кредитного банка о банкротстве компании из-за просроченной кредиторской задолженности в размере 4 563 455 230 руб.

Напомним, что контроль над Антипинским НПЗ перешел к Сбербанку, госбанк совместно с азербайджанской SOCAR владеют 80% акций завода. "Нью петрол Тюмень" - по-прежнему принадлежит Новому потоку, с сырьем АНПЗ сеть заправок уже не работает.

Как сообщало Накануне.RU, суд ранее оставил без рассмотрения иск Антипинского НПЗ о самобанкротстве, хотя новые руководители предприятия рассчитывали на то, что процедура приведет к финансовому оздоровлению актива. Прежние топ-менеджеры предприятия - Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовиченко - стали фигурантами уголовного дела о хищении кредитных денег, выданных на строительство АНПЗ.