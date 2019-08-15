Глава Росавиации: "Экипаж "Уральских авиалиний" принял единственно верное решение"

Решение экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья, было "единственно верным" в сложившейся ситуации. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, экипаж заслуживает представления к высоким государственным наградам.

"Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации - произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле. Посадка была произведена на удалении примерно 5 км порога ВПП, шасси было убрано, двигатели выключены перед приземлением - со слов экипажа. Мне удалось переговорить с членами экипажа о их работе во время этого события", - сказал он.

Нерадько отметил, что оснований для проверки авиакомпании нет. "Я не вижу оснований для внеплановой проверки авиакомпании "Уральские авиалинии", - цитирует Нерадько ТАСС.

В результате происшествия пострадали 55 человек, погибших нет. На борту находились 226 человек и семь членов экипажа.