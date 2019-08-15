В Екатеринбурге придумали, как с помощью конструктора решить "скверный" протест

"Экспертный клуб Екатеринбурга" провел стратегическую игру "Значимые проекты: управление конфликтами". Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, была разыграна гипотетическая ситуация, в ходе которой участники пытались преодолеть конфликты интересов разных групп влияния: власти, бизнеса и общества.

За основу был взят "Аналитический конструктор", разработанный политологом Андреем Мозолиным, а модератором своеобразного тренинга выступил сам автор. Игрокам была дана типовая ситуация: администрация города Z провела конкурс на проект Х, выиграла компания Y, после того как он был представлен общественности и началась волна критики от общественных организаций и журналистов (все это сильно напомнило майский протест против строительства храма в сквере Екатеринбурга, - прим. Накануне.RU). В игровой схеме были задействованы традиционные элементы: администрация города, авторы масштабного проекта, ФПГ, бизнес, СМИ, депутаты и общественники.

Каждый из участников сессии играл свою роль, предлагая свой путь к компромиссу. В конце игры Мозолин показал наиболее эффективный способ решения возникшего конфликта: выведенная модератором формула работает при любых исходных данных. Основной тезис, который доказали организаторы - конфликтов не нужно бояться и с ними нужно работать, желательно на опережение.

По словам Андрея Мозолина, методы решения типичных конфликтных ситуаций в общественно-политической сфере уже известны и описаны им в его книге "Аналитический конструктор Мозолина".

"Как показывает практика, неважно, проект какого содержания мы начинаем, всегда будем сталкиваться с противодействием - такова психология людей. Сегодня в ходе игры мы построили модели конфликтов и посмотрели сценарии их развития, выработали возможные решения этих ситуаций. Эти модели и решения можно применять в жизни, корректируя в соответствии с конкретной ситуацией", - отметил политолог.