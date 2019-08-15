06 Сентября 2020
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космос орбита земли (2011) | Фото:http://wallpaper.zoda.ru

Военные США сообщили о взрыве в космосе

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите Земли третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4.

Ракета в августе 1992 года вывела в космос три спутника. Ступень Ariane 4 взорвалась 22 июля, отмечается, что это произошло не из-за столкновения с каким-то другим объектом.

После взрыва обнаружены семь обломков, передает РИА Новости. Несет ли образовавшийся космический мусор угрозу другим аппаратам, не сообщается.

Несколько лет назад космический мусор помешал скорректировать орбиту МКС.

Ранее российские ученые заявили, что увеличение количества космического мусора грозит снизить количество солнечного света, поступающего на Землю.

Исследования показывают, что на данный момент оптическая толщина мелкого космического мусора "пока не представляет собой значительной величины". Однако ситуация может заметно измениться с учетом прогрессирующего засорения космоса.

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Военные США сообщили о взрыве в космосе

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Теги: взрыв, ракета, сша, орбита



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