06 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
нашивка шеврон МЧС (2011) | Фото:nakanune.ru

В Тюмени во время строительных работ скончалась крановщица: спасатели снимали с высоты тело

В Тюмени сегодня скончалась крановщица. Трагедия произошла во время строительных работ на Муравленко, 13, сообщили Накануне.RU очевидцы произошедшего.
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По их версии, женщина скончалась от сердечного приступа.

В областном департаменте здравоохранения инцидент не прокомментировали: "мы не фиксировали эту смерть", - сообщили в ведомстве.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 10.08 На место выехали 90-метровый коленчатый автоподъемник и спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования.

МЧС, спасатели(2016)|Фото: Фото:Накануне.RU

нашивка шеврон МЧС(2011)|Фото: Фото:nakanune.ru

"После того, как полиция оформила все процессуальные нюансы, тело было спущено вниз. Наши сотрудники спускали тело. Причины смерти мне неизвестны", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Юсько.

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В Тюмени во время строительных работ скончалась крановщица: спасатели снимали с высоты тело

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Теги: МЧС, спасатели, крановщица, тело, смерть



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Ранее 15.08.2019 14:30 Мск Следователи выяснят причины смерти тюменской крановщицы

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