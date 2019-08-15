В Тюмени во время строительных работ скончалась крановщица: спасатели снимали с высоты тело

В Тюмени сегодня скончалась крановщица. Трагедия произошла во время строительных работ на Муравленко, 13, сообщили Накануне.RU очевидцы произошедшего.

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По их версии, женщина скончалась от сердечного приступа.

В областном департаменте здравоохранения инцидент не прокомментировали: "мы не фиксировали эту смерть", - сообщили в ведомстве.

Информацию подтвердили в пресс-службе областного управления МЧС. Сообщение о происшествии поступило в 10.08 На место выехали 90-метровый коленчатый автоподъемник и спасатели тюменской областной службы экстренного реагирования.

"После того, как полиция оформила все процессуальные нюансы, тело было спущено вниз. Наши сотрудники спускали тело. Причины смерти мне неизвестны", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Юсько.