Подмосковные власти: "Птицы с мусорных полигонов никогда не отдаляются от них"

В администрации Московской области считают, что мусорные свалки, расположенные неподалеку от аэродромного комплекса Жуковского (гражданский аэропорт и ЛИИ им. Громова), не влияют на орнитологическую безопасность.

Заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин сообщил "Говорит Москва": "Предположение о том, что причиной жёсткой посадки самолёта вблизи аэропорта "Жуковский" стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон – "Сафоново", он расположен в 14 километрах. Полигон закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений. В любом случае, расстояние от полигона до места инцидента слишком далеко. Птицы, постоянно обитающие или кормящиеся на полигонах, никогда не отдаляются от них. Безопасность полётов - это сфера ответственности аэропортовых служб и специализированных организаций, подведомственных Росавиации".

Ранее профессор, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов заметил, что птицы сосуществуют с самолетами всего сто лет – этого времени слишком мало, чтобы выработать у птиц определенное поведение (научить их держаться подальше от машин).

В пресс-службе "Жуковского" ответственность за работу орнитологической службы возложили на ЛИИ им. Громова, отметив, что это режимный объект. В самом институте заявили, что все необходимые мероприятия проводили.

Напомним, самолет "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами на борту столкнулся со стаей чаек. Вышли из строя оба двигателя, самолет сел в кукурузное поле.