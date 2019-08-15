Наше "чудо на Гудзоне": случай как с самолетом A321 произошел 10 лет назад в США

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в шесть утра в четверг, 15 августа, вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Но рейс U6178 закончился буквально через пару минут после взлета: из-за попадания в двигатель стаи чаек. В результате аварийной посадки в кукурузное поле агрофирмы "Росмолоко" никто не погиб, пострадавшие отделались относительно легкими травмами. Ситуацию уже называют "нашим чудом на Гудзоне", вспоминая аналогичный случай десятилетней давности.

Героизм экипажа никто не подвергает сомнению. Даже предлагают снять фильм про события сегодняшнего утра: "Собственно, идеи две: представить экипаж к государственным наградам и предложить Минкульту в следующем году выделить деньги на съемки художественного фильма об этом", — цитирует канал "360" главу комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича. Про "чудо на Гудзоне", кстати, тоже есть и фильм, и книга.

A320 в акватории реки Гудзон

Главное отличие двух ЧП – в США самолет приводнился на реку Гудзон, в России – сел на твердую поверхность, хоть и ровную.

Инцидент в США произошел 15 января 2009 года. Самолет Авиалайнер Airbus A320-214 авиакомпании US Airways совершал рейс по маршруту Нью-Йорк – Шарлотт – Сиэтл, однако всего через полторы минуты после взлета борт столкнулся со стаей канадских цесарок, оба двигателя вышли из строя. Экипаж благополучно посадил самолёт на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили, 83 человека получили ранения — 5 серьёзные (больше всех пострадала одна стюардесса) и 78 незначительные.

A321 в кукурузном поле Раменского района Подмосковья