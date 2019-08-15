После многочисленных нарушений в Кургане закрыли клинику "PERSONA NOVA"

В Кургане после выявления многочисленных нарушений в деятельности городской суд принял решение ликвидировать ООО "Мэрилин", которое контролировало скандально известную курганскую клинику пластической хирургии "PERSONA NOVA".

В суде Накануне.RU сообщили, что клиенты клиники заявляли в исковом заявлении о систематическом нарушении прав потребителей еще начиная с 2017 года.

Более того, руководство клиники до сих пор не возместило ущерб пострадавшим гражданам.

В июне 2017 года после проведенной проверки следователи Кургана возбудили уголовное дело по факту смерти пациентки клиники "PERSONA NOVA" Светланы Гневашевой. 4 мая 2017 года она скончалась после операции в этой клинике. Женщину тогда экстренно доставили в реанимацию одной из больниц Кургана, однако врачи не сумели спасти пациентку.