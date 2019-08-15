06 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский, КПП Чонгар (2019) | Фото: president.gov.ua

Посол США на Украине заявил, что доволен Зеленским

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Вашингтоне полностью одобряют действия украинского президента Владимира Зеленского в борьбе против Донбасса и России.
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"Если он будет противодействовать России и в Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы, – это будет именно то, чего мы хотим", - сказал Тейлор "Европейской правде".

Он добавил, что Украине идет война против России, и США на стороне Украины.

По Донбассу Тейлор отметил, что уже "увидел изменения, и они позитивные". И признал, что в Белом доме заинтересовались предложением Зеленского включить США в "нормандский формат", так как он пробуксовывает.

Отметим, что на днях спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что США намерены провести консультации с Францией и Германией относительно "нормандского формата".

Встреча президентов США и Украины состоится осенью, спрогнозировал Тейлор.

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Посол США на Украине заявил, что доволен Зеленским

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, США



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