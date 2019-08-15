Жириновский обвинил Зеленского в "копировании" Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "копировании" президента РФ Владимира Путина.

Как пишет Infox.ru, в своем Telegram-канале Жириновский напомнил, что ранее Путин ввел упрощенную процедуру получения российских паспортов для населения ДНР и ЛНР. А недавно Зеленский принял решение упростить получение жителями России украинского гражданства.

"Это попытка повторять наши решения", - убежден глава ЛДПР.

Как сообщало Накануне.RU, в июне Владимир Жириновский отправился на Красную площадь, где начал раздавать прохожим тысячные купюры со словами "купите покушать". Первые посетители, которым достались деньги, отнеслись к подарку с некоторым недоверием и даже отказывались. Однако потом началась давка, и пачка Жириновского быстро разошлась по протянутым рукам.