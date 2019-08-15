06 Сентября 2020
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Владимир Жириновский, УрФУ (2018) | Фото: Накануне.RU

Жириновский обвинил Зеленского в "копировании" Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "копировании" президента РФ Владимира Путина.
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Как пишет Infox.ru, в своем Telegram-канале Жириновский напомнил, что ранее Путин ввел упрощенную процедуру получения российских паспортов для населения ДНР и ЛНР. А недавно Зеленский принял решение упростить получение жителями России украинского гражданства.

"Это попытка повторять наши решения", - убежден глава ЛДПР.

Как сообщало Накануне.RU, в июне Владимир Жириновский отправился на Красную площадь, где начал раздавать прохожим тысячные купюры со словами "купите покушать". Первые посетители, которым достались деньги, отнеслись к подарку с некоторым недоверием и даже отказывались. Однако потом началась давка, и пачка Жириновского быстро разошлась по протянутым рукам.

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Жириновский обвинил Зеленского в "копировании" Путина

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Теги: Жириновский, Путин, Зеленский, Россия, Украина



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