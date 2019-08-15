В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищения муниципальных теплосетей

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту приобретения муниципальных теплосетей путем обмана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе осуществления надзорных мероприятий при подготовке Челябинска к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Установлено, что при оформлении права собственности на муниципальные тепловые сети в управление Росреестра по Челябинской области юридическими лицами представлены договоры инвестирования, согласно которым данные организации являются единоличными собственниками тепловых сетей.

В ходе проверки была установлена фиктивность документов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.