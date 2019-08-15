Игорь Артамонов и министр Михаил Котюков встретились с руководителями вузов региона и провели открытый диалог с молодежью

«Диалог на равных» провели накануне министр Михаил Котюков и глава Липецкой области Игорь Артамонов на молодёжном образовательном форуме «Область будущего», передает корреспондент Накануне.RU. Общались с молодежью. Беседа была насыщенной, участники форума не только задавали вопросы, но и выступали с предложениями.

Сразу несколько вопросов были по теме школьных экзаменов. Старшеклассники попросили министра науки и высшего образования России дать оценку единому государственному экзамену. «ЕГЭ решает разные задачи. Да, есть слабые стороны, но есть и неоспоримые преимущества. Единый госэкзамен открывает перед талантливыми школьниками двери самых лучших учебных заведений», - прокомментировал Михаил Котюков.

Студенты спрашивали о вопросах трудоустройства. Первокурсница одного из медицинских вузов спросила о том, насколько, по мнению министра, успешна система целевого набора.«Вопрос успешности и трудоустройства выпускника ключевой для развития высшего образования, — отметил Михаил Котюков. — Если говорить про сферу подготовки кадров для здравоохранения, то у нас принято беспрецедентное решение — в этом году более 70% мест на первый курс заполнены на условиях целевой подготовки. Это означает, что у абитуриентов уже сейчас есть договор, который обеспечивает им будущее рабочее место. И готовить в вузе их будут непосредственно для работы в конкретной должности. Это одна из форм, которая позволит нам закреплять кадры в медучреждениях».

«Дефицит медицинских кадров — актуальный вопрос для Липецкой области. Мы рассчитываем, что подобная схема обучения поможет в какой-то степени исправить ситуацию», — добавил врио главы региона Игорь Артамонов.

Глава регион также поддержал предложение ввести в школах и вузах региона курсы финансовой и юридической грамотности: "Это очень своевременное предложение. Особенно обучение правовой грамотности. Поступает много обращений, связанных именно с юридической помощью. Сейчас у нас в процессе создание центра бесплатной юридической поддержки жителей региона. Мы планируем привлекать юристов, выпускников и студентов последних курсов юридических факультетов, чтобы они помогали людям отстаивать и защищать их интересы".

«Мы договорились, что начнём сотрудничество, в рамках которого группы преподавателей и предприятия будут создавать обучающие программы для студентов, чтобы они потом были востребованы по своей специальности. Спрос на рынке труда всё время меняется и мы должны это контролировать, чтобы и на предприятиях не было дефицита кадров, и студенты не остались без работы», — сообщил Игорь Артамонов.

Перед диалогом с молодежью и студентами, министр науки и образования РФ Михаил Котюков и врио главы региона Игорь Артамонов встречались с руководителями ​вузов ​ и учеными Липецкой области. Совещание прошло в ​ зале научного совета ЛГПУ. Обсуждались разные темы: реализация национальных проектов «Наука» и «Образование», проблемы трудоустройства выпускников, поддержка ученых в форме грантов, доступность образовательных кредитов, ​ развитие высшего инновационного образования.

Игорь Артамонов подчеркнул, что администрация Липецкой области "готова оказывать поддержку лучшим студентам", брать лучших студентов на работу в бюджетные организации. "Также нам нужно усиливать среднее техническое образование, потому что эти кадры необходимы нашим предприятиям, и усиливать направление инновационное. Айти, биотехнологии, генная инженерия. Специалистов в этой сфере Липецкой области не хватает", - сказал Игорь Артамонов.

По итогам совещания с вузовскими специалистами было решено собрать научно - образовательный совет, на котором руководители предприятий и учебных заведении определят цели и направления совместной работы. Предполагается создание в Липецкой области центра компетенций в регионе, где ученые могут заниматься научными исследованиями.