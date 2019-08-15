Пассажирам аварийно севшего A321 будет выплачена компенсация – страховщик

Пассажирам самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", в том числе получивших травмы и ранения, будет выплачена компенсация, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "АльфаСтрахование". Также застрахованы были самолет и ответственность перевозчика, отметили в компании.

"Обстоятельства происшествия и размер ущерба выясняются. По предварительным данным, самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. В самолете находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

"АльфаСтрахование" находится в контакте с авиакомпанией "Уральские авиалинии". Пострадавшим пассажирам, здоровью или имуществу которых был нанесен ущерб, будет выплачена компенсация", - отметили в пресс-службе.