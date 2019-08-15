В Кремле готовы подписать указ о награждении экипажа "Уральских авиалиний"

В Кремле готовы подписать указ о награждении пилотов аварийно севшего в Подмосковье А321, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки. Никаких сомнений в этом нет", - цитирует Пескова радио "Говорит Москва".

Напомним, представить экипаж самолета к наградам ранее предложил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его предложение поддержали пользователи сети и, конечно, пассажиры рейса – было спасено 226 пассажиров и семь членов экипажа.