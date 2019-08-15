06 Сентября 2020
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Сосны, берег, деревья (2017) | Фото: wikimedia.org

"Лес вырубают российские преступники". В Госдуме прокомментировали запрет экспорта леса в Китай

Запрет экспорта леса в Китай не сможет полностью решить проблему черных лесорубов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, комментируя инициативу Минприроды.

Как сообщало Накануне.RU, министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин ранее не исключил введения полного запрета на экспорт леса в КНР, если власти Поднебесной не подключатся к решению проблемы вырубки лесов.

"У нас вырубают лес не китайцы, его вырубают наши российские преступники, которые действуют в тесной связке с некоторыми российскими правоохранителями и чиновниками", — заявил в ответ на это Владимир Бурматов. Депутат привел в пример Иркутскую область, где уголовное дело за вырубки и поджог леса заведено на чиновника областного ведомства.

Запрет экспорта частично снимет остроту проблемы, говорит Бурматов, но российский лес вывозится в том числе по таким "черным схемам" в несколько стран.

"Я поддерживаю Дмитрия Кобылкина в том плане, что надо все силы прилагать для борьбы с "черными лесорубами", но, помимо Министерства природных ресурсов и экологии, этим должны серьезно заниматься региональные власти. Инициатива министерства – давайте запретим экспорт в Китай. А как быть со всеми остальными странами?" — подытожил Владимир Бурматов.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев попросил Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов в Сибири. По его мнению, поджоги могут быть способом сокрытия незаконной заготовки древесины.

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Теги: экспорт леса в Китай, запрет на экспорт леса, Минприроды, Дмитрий Кобылкин



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Ранее 15.08.2019 07:51 Мск Кобылкин допустил полный запрет на экспорт леса в Китай

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