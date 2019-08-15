СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Кит Флинт, The Prodigy (2019) | Фото: instagram.com/theprodigyofficial

СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy

У скончавшегося весной солиста группы The Prodigy Кита Флинта нашли многомиллионные долги.

Как сообщает The Sun, артист накопил £7,3 млн долгов по кредитам и налоговым отчислениям.

Отмечается, что состояние Флинта после его гибели сократилось с £11,6 млн до £4,3 млн. Средства были переведены на погашение долговых обязательств. Среди них, например, были долги его сети пабов De Bohun Inns Limited размером не менее £500 тыс.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики заявили, что его смерть не была криминальной.

Создатель The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

Как стало известно, за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу особняк в графстве Эссекс стоимостью £1,5 млн. Газета отмечает, что такую же сумму Флинт заработал в составе The Prodigy за последние два года.

Из-за смерти фронтмена легендарная британская группа отменила все свои предстоящие выступления, в том числе и в России.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: The Prodigy, Кит Флинт



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.03.2019 14:02 Мск The Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Ранее 06.03.2019 10:33 Мск Стало известно, как вернут деньги за билеты на отмененный российский концерт The Prodigy
Ранее 06.03.2019 09:04 Мск Все выступления The Prodigy, в том числе в России, отменены из-за смерти Флинта
Ранее 05.03.2019 09:02 Мск СМИ узнали, чем занимался вокалист The Prodigy за два дня до смерти
Ранее 04.03.2019 15:47 Мск Создатель The Prodigy заявил о самоубийстве вокалиста Кита Флинта

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети