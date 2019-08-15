СМИ узнали о многомиллионных долгах у погибшего солиста The Prodigy

У скончавшегося весной солиста группы The Prodigy Кита Флинта нашли многомиллионные долги.

Как сообщает The Sun, артист накопил £7,3 млн долгов по кредитам и налоговым отчислениям.

Отмечается, что состояние Флинта после его гибели сократилось с £11,6 млн до £4,3 млн. Средства были переведены на погашение долговых обязательств. Среди них, например, были долги его сети пабов De Bohun Inns Limited размером не менее £500 тыс.

Напомним, тело 49-летнего Флинта было обнаружено в понедельник, 4 марта, в его доме в городке Грейт-Данмоу (графство Эссекс). Полиция и медики заявили, что его смерть не была криминальной.

Создатель The Prodigy Лиам Хоулетт заявил, что Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.

Как стало известно, за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу особняк в графстве Эссекс стоимостью £1,5 млн. Газета отмечает, что такую же сумму Флинт заработал в составе The Prodigy за последние два года.

Из-за смерти фронтмена легендарная британская группа отменила все свои предстоящие выступления, в том числе и в России.