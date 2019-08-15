06 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
криминал ограбление бандит преступник пистолет маска (2008) | Фото: www.yuga.ru

В Екатеринбурге судят банду разбойников, нападавших на сотовые салоны в детских футболках и с игрушечным пистолетом

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о разбойных нападениях на салоны сотовой связи. На скамье подсудимых оказались четверо местных жителей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, всего в деле пять эпизодов, а действовала группа в период с октября по декабрь 2018 года в разных районах уральской столицы. Основной добычей злоумышленников становились дорогие сотовые телефоны и планшетные компьютеры.

"Действия были заранее спланированы: в ходе разбойных нападений для конспирации они натягивали на лица шапки с прорезями для глаз, шарфы, детские футболки, надевали перчатки. В качестве оружия применяли бейсбольные биты, молоток, обрезки металлических труб и внешне схожий с боевым игрушечный пистолет", - сообщили в надзорном ведомстве.

Задержали разбойников во время очередного налета. В результате преступных действий ими был причинен ущерб на сумму более 1,4 млн руб.

Сейчас уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд. Уральцам грозит до 15 лет лишения свободы.

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В Екатеринбурге судят банду разбойников, нападавших на сотовые салоны в детских футболках и с игрушечным пистолетом

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Теги: разбойники, банда, суд, Екатеринбург



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