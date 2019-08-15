На Ямале могут грантами поддержать активное преображение подъездов

Глава Ямала Дмитрий Артюхов во время работы в Новом Уренгое помимо встречи с застройщиками и банкирами изучил, как в газовой столице строят жильё и социальные объекты, а также как благоустраивают город, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Визит начался с будущего микрорайона Славянский. Его территория огромна – 150 тыс. "квадратов", сейчас идёт её подготовка. Там будут жилые дома, детский сад и школа на 1,2 тыс. мест. Первый на очереди – садик на 300 мест. Идёт оформление документов, в сентябре строители начнут забивать сваи, строить фундамент. Полностью прошли земляные работы, подготовлен котлован. Губернатор спросил, успеет ли компания построить садик к концу 2020-го, как сказано в договоре. Подрядчик уверен, что в сроки уложится, а Артюхов пообещал проверить.

Бурить сваи под жилые дома начнут весной. Первые строения сдадут летом 2022 года. Полностью микрорайон обустроят ещё через год. "Славянский" даст городу 100 тыс. "квадратов" жилья. Часть квартир пойдёт под переселение из аварийного жилья. Там же будут арендные квартиры.

Следующей остановкой по маршруту стал микрорайон Советский. За два года дворы домов сильно изменились: появились парковки и тротуары, ровные дороги и освещение, три детские и две спортивные площадки. Одна из местных жительниц высоко оценила качество ремонта, сказав губернатору, что там, где раньше были сугробы, теперь красуется детская площадка.

До конца года в Новом Уренгое появится уникальный инклюзивный детский сад, он будет первым из подобных на Ямале. Его строят вместе с немецкими партнёрами. Садик смогут посещать 200 детей, четверть из которых – с ограниченными возможностями здоровья.

В "Винклюзии" будут не только образовательные функции, но и медицинские. Например, тщательно проработано цветовое оформление садика. Стены, полы и потолки будут спокойных оттенков, а мебель, дверные и оконные проёмы – контрастных ярких. Это поможет лучше ориентироваться в пространстве детям, у которых проблемы со зрением.

По словам заместителя гендиректора компании-подрядчика Зураба Мустафаева, будут две группы кратковременного пребывания на 50 мест. Для них сделано специализированное пространство, а также комнаты для наблюдения родителей. Будут зоны рекреации, где все дети смогут отдыхать.

Губернатор отметил, что власти хотели открыть садик ко Дню города, но строители попросили ещё пару месяцев.

"Две месяца – не критичная отсрочка, главное, чтобы объект был построен качественно", - сказал глава региона.

Дом на Ленинградском проспекте привлёк внимание губернатора из-за активности управляющей компании и жителей. Управляющая компания "Технологии современного жилья" быстро превратила грязный и неухоженный подъезд в современное и удобное общедомовое пространство.

"Давайте подумаем, как сделать грант или приз за наибольшие преобразования в домах, активность жителей в этой сфере", - сказал Артюхов, посмотрев, как обустроен дом.

Во второй половине дня глава региона встретился с жителями. Дмитрий Артюхов рассказал, как будет развиваться в ближайшее время Новый Уренгой, и ответил на вопросы горожан.

Напомним, ранее в рамках поездки по округу Артюхов проехал по трассе Салехард - Надым, а также побывал в Надыме и Пангодах