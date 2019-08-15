"Верхний слой тоньше нормы". В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог

В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Общественники привлекли независимую лабораторию к проверке и установили, что верхний слой асфальта оказался тоньше нормы почти на сантиметр.

"Как только появилось подозрение о том, что слой асфальта, уложенный на Университетской набережной, может не соответствовать нормативам, мы тут же приняли меры. По нашей просьбе независимой лабораторией был проведен мониторинг некоторых участков", - рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Общественники пригласили чиновников и представителей компании-подрядчика обсудить результаты экспертизы. Однако представители ООО "Нижавтодорстрой" отказались признать достоверность результатов.

Тогда подрядчику предложили провести контроль толщины верхнего слоя нового асфальта в присутствии чиновников.

"Провели вырубку и оказалось, что толщина слоя составляет максимум 3,5-3,7 см. вместо минимальных 4,5 см. На все вопросы о качестве такой дороги, не развалится ли она спустя год, подрядчик отвечает: "Не должна". Такая формулировка, естественно, не внушает уверенности", - добавил Гудимов.

Нарушения были выявлены на Университетской набережной и на улице Худякова.

Теперь провести взятие проб асфальта на данных улицах намерены чиновники городской мэрии.