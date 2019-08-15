"Верхний слой тоньше нормы". В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
ремонт дорог, Челябинск, (2019) | Фото: Накануне.RU

"Верхний слой тоньше нормы". В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог

В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального штаба.

Общественники привлекли независимую лабораторию к проверке и установили, что верхний слой асфальта оказался тоньше нормы почти на сантиметр.

"Как только появилось подозрение о том, что слой асфальта, уложенный на Университетской набережной, может не соответствовать нормативам, мы тут же приняли меры. По нашей просьбе независимой лабораторией был проведен мониторинг некоторых участков", - рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Общественники пригласили чиновников и представителей компании-подрядчика обсудить результаты экспертизы. Однако представители ООО "Нижавтодорстрой" отказались признать достоверность результатов.

Тогда подрядчику предложили провести контроль толщины верхнего слоя нового асфальта в присутствии чиновников.

"Провели вырубку и оказалось, что толщина слоя составляет максимум 3,5-3,7 см. вместо минимальных 4,5 см. На все вопросы о качестве такой дороги, не развалится ли она спустя год, подрядчик отвечает: "Не должна". Такая формулировка, естественно, не внушает уверенности", - добавил Гудимов.

Нарушения были выявлены на Университетской набережной и на улице Худякова.

Теперь провести взятие проб асфальта на данных улицах намерены чиновники городской мэрии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Верхний слой тоньше нормы". В Челябинске активисты ОНФ выявили нарушения при ремонте дорог

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ремонт дорог, Челябинск, ОНФ, нацпроект, асфальт,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети