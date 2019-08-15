СКР показал видео из кабины севшего в поле самолета "Уральских авиалиний"

Следственный комитет России опубликовал видео с места крушения самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний". В кадр попадает и кабина пилотов, видно, что в ней катастрофических разрушений нет. А вот снаружи вид борта хуже: отвалившийся двигатель, помятый фюзеляж, трещины на обтекателе.

Ранее СК возбудил уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, самолет A321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, на взлете столкнулся со стаей чаек, которые повредили двигатели. С выключенными двигателями и убранными шасси самолет сел в поле кукурузы. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа живы, 23 человека получили травмы, в больнице остается только один из них.