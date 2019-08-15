До конца года дорога к горнолыжным курортам в Красной Поляне может стать платной

Власти обсуждают возможность введения платы с автомобилистов за проезд по трассе из Адлера в Красную Поляну, пишет газета "Ведомости".

Как сообщили изданию несколько источников в федеральных ведомствах, решение об этом может быть принято уже осенью.

Трассу планируется передать в ведение госкомпании "Автодор", курирующей платные дороги.

Один из чиновников заявил, что пункты оплаты появятся еще до конца года. Но в "Автодоре" заявили, что решение по этому вопросу пока не принято.

Совмещенная автомобильная и железнодорожная трасса Адлер – Красная Поляна была самым дорогим объектом олимпийской стройки.

Сообщалось, что РЖД потратит на строительство трассы 243 миллиарда. Почти вся сумма – субсидия из бюджета.

На совмещенной автомобильной и железной дороге протяженностью 48 км построено 14 тоннелей общей длиной 26,5 км. Строительство было завершено в ноябре 2013 года.

Объект неоднократно критиковался в СМИ как самый дорогой объект олимпийского строительства, который будет работать с неполной нагрузкой после окончания Олимпиады.

И действительно, из-за несогласованности финансирования железнодорожного сообщения между администрацией Краснодарского края и РЖД с 1 декабря 2014 года было сокращено вдвое количество поездов "Ласточка" на маршруте Адлер - Красная Поляна.

В декабре 2014 года появились сообщения о закрытии сочинского филиала ООО "Аэроэкспресс".

В то же время автомобильная трасса Адлер - Красная Поляна работает с хорошей загрузкой.