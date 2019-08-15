Виновник аварии на Фурманова несогласен с квалификацией обвинения: "Был без сознания"

Сегодня в Ленинском районном суде прошло новое заседание по уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Пузырёва, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трёх пешеходов – 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пострадавшие получили тяжёлые травмы.

Водитель был арестован. Позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению. Пузырёву вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса.

На сегодняшнем заседании подсудимый коротко высказал своё отношение к обвинению.

"Он согласен с фактическими обстоятельствами, но считает неверной квалификацию, поскольку находился, по его словам, в бессознательном состоянии, – рассказал адвокат Антон Штоль, представляющий пострадавшую семью Нарициных. – Видно на всех записях, что после совершённого деяния он выходит из автомобиля, осматривается, и с ним всё в порядке. То есть к тому моменту или приступ, по его версии, уже закончился или непонятно что".

По словам адвоката, автомобиль, в котором находился Пузырёв в момент аварии, был исправен.

"Я ознакомился с материалами дела, в частности с техническими экспертизами. Что касается, например, тормозов – всё было исправно. Равно как и припадок не подтверждается медицинскими экспертизами. Найдены в крови противоэпилептические препараты, он действительно страдает эпилепсией, но припадка на тот момент согласно экспертизе не было", - сказал Штоль.

Подробно объяснять случившееся подсудимый будет в ходе допроса, перед этим в суде будут опрашивать свидетелей и потерпевших. Следующее заседание суда по делу назначено на 2 сентября.

Как сообщало Накануне.RU, обвиняемому готовятся предъявить многомиллионный иск. Ранее суд одобрил запрос стороны обвинения, согласно которому Пузырёв останется в СИЗО до января будущего года.