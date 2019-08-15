Авария A321 не повлияет на подготовку к авиасалону МАКС-2019 – источник

Аварийная посадка самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний" из-за попадания в двигатели стаи чаек не станет причиной отмены или переноса авиасалона МАКС-2019, который пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Подготовка к салону тоже идет без остановок. Так, по данным источника ТАСС в ЛИИ им. Громова, уже после аварийной посадки борта "Уральских авиалиний" демонстрационную программу на тренировке отлетал опытный образец новейшего российского самолета МС-21.

Напомним, ранее стало известно, что орнитологическая служба, обеспечивающая работу гражданского аэропорта Жуковский, относится к ЛИИ им. Громова, расположенного тут же. На его базе проводится МАКС.