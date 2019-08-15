06 Сентября 2020
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Политика Москва
любовь соболь, фбк, мосгордума (2019) | Фото:ФАН

Опубликованы показания свидетелей о причастности Соболь к отравлению детей

Скандал, связанный с заболеванием детей в столичных садиках, был нужен Соболь в качестве трамплина в Мосгордуму. Об этом рассказала Екатерина Ковалева, мать одного из пострадавших детей. Женщина не стала скрывать причастность Соболь к инциденту, а также поведала о том, как юрист ФБК перевирала факты и обманывала родителей.

Команда ФБК выпустила несколько фейковых расследований, посвященных питанию в детсадах Москвы. Они были нужны для подачи коллективного иска против «Конкорда», владельцем которого является бизнесмен Евгений Пригожин. Родители поддались на манипуляции ФБК, поэтому подали коллективный иск. Вскоре они разобрались что к чему и стали забирать свои заявления, чтобы не быть марионетками у Соболь, решившей построить свою кампанию в Мосгордуму, используя историю с заболевшими детьми.

Среди них была и Екатерина Ковалева, которой после отказа от иска сразу же стали поступать угрозы от ФБК. Она рассказала журналистам ФАН, как навальнисты фабриковали дело против «Конкорда».

Соболь лично попросила ее устроиться на комбинат, чтобы изучить внутреннюю кухню «Конкорда» - фотографировать, снимать видео, звонить с докладами. Ей было дано задание узнать данные поставщиков, записать номера их машин, посмотреть, какая производится продукция, оценить ее качество. ФБК требовал от нее снимков «пострашнее». На комбинате питания придраться было не к чему, пришлось ухищряться и снимать чистку картошки в качестве материала «погрязнее».

Занимаясь расследованием под руководством Соболь, Екатерина Ковалева стала подозревать, что заболевание детей – это организованная диверсия с внедрением недоброкачественной продукции и ее распространением по детским учреждениям. Екатерина Ковалева рассказала, что она и другие родители написали заявление в ФСБ о том, что заражение детей – это теракт, диверсия.

После этого Соболь пыталась давить на Ковалеву и объяснить ей, что «ФБК нужно обвинить «Конкорд». Это убедило родителей, что Соболь настроена на скандал, благодаря которому она надеется попасть в Мосгордуму. По мнению родителей, диверсию организовала сама Соболь, ведь без этой истории она не смогла бы стать такой узнаваемой персоной.

Помимо этого, Соболь и Навальный вымогали деньги у бизнесмена Евгения Пригожина. Они хотели получить 300 миллионов рублей за прекращение информационной травли «Конкорда». Сотрудники ФБК намеревались потратить деньги на предвыборную кампанию.

Пригожин через пресс-службу «Конкорда» подтвердил факт вымогательства, а также привел данные расследования компании, в ходе которой появились данные о причастности Соболь к заболеванию детей.

скрин, запрос, ответ, фан, пригожин(2019)|Фото:скрин, запрос, фан

История требует тщательного расследования. Инцидентом должны заниматься компетентные органы, а не оппозиционеры, использующие болезнь детей для скандала и самопиара.

Команда Навального всегда использует аморальные методы для поднятия шумихи. Стоит вспомнить, как либеральные СМИ стали дружно писать про «отравление» Навального в ИВС. На самом деле небольшое недомогание у блогера было из-за банальной крапивницы. Западные и либеральные СМИ воспользовались этой историей для показа «страшной жизни в РФ» - они радостно написали про «отравление», нисколько не смущаясь, что лгут и вводят людей в заблуждение.

Соболь ведет себя так же аморально, как и Навальный. Во время избирательной кампании она организовала цех по подделке подписей. Она дошла даже до такого цинизма, как использование данных умерших людей в подписных листах. Афера Соболь с фальшивыми подписями была разоблачена, поэтому ей отказали от участия в выборах в Мосгордуму.

После этого Соболь стала одним из главных организаторов незаконных митингов в Москве, которые заканчивались массовыми дебошами. На юриста ФБК заведено 4 дела об административных правонарушениях. Она обязана заплатить штраф 930 тыс. руб. Ей удалось избежать заключения только потому, что она прикрылась малолетней дочерью. Но это, похоже, временно. На Соболь заведены два уголовных дела по ст. 141 и 212 УК РФ.

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Опубликованы показания свидетелей о причастности Соболь к отравлению детей

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Теги: любовь соболь, отравление детей, конкорд, евгений пригожин, навальнисты, екатерина ковалева



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