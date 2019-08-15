06 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
кошка деревня (2010) | Фото: Накануне.RU

"Когда тебе в придорожном кафе говорят, что стало мало кошек…" Глава Ямала отобедал на трассе в Надымском районе

Глава Ямала отобедал в придорожном кафе, где "стали пропадать кошки", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео появилось в сети. На нём видно, как губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов в компании главы Надымского района Леонида Дяченко зашли в одно из придорожных кафе съесть выпечку и выпить кофе. Женщина, которая авторами названа хозяйкой заведения, говорит, что "кошек вокруг все меньше, кошки хорошо уходят, только собаки рядом".

"Когда находишься в придорожном кафе и говорят, что стало мало кошек… Шучу, всё вкусно, по-домашнему", - отшутился губернатор.

Напомним, губернатор последние несколько дней колесит по округу. Позади – трасса Салехард – Надым, Пангоды, Надым, Новый Уренгой.

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"Когда тебе в придорожном кафе говорят, что стало мало кошек…" Глава Ямала отобедал на трассе в Надымском районе

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Теги: Дмитрий Артюхов, Леонид Дяченко, кошки, трасса, придорожное кафе



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