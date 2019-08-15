МЧС: В тюменском ТЦ "Гудвин" произошел пожар в одном из ресторанов

Пожарные выяснили причины задымления в ТЦ "Гудвин", из которого несколько часов назад были эвакуированы сотрудники и посетители. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, в 12.30 в ресторане "Кацо", который расположен в торгово-развлекательном центре, загорелась вытяжка.

На ликвидацию пожара были направлены 47 человек личного состава и 18 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее в соцсетях появились видеозаписи с эвакуацией из ТРЦ. Сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, эвакуировано было около 700 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.