Искусан комарами. Пропавшего в лесу в Омской области 3-летнего мальчика нашли живым

3-летний мальчик Коля, которого с 13 августа искали в лесу в Омской области, найден, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в организации "Доброспас".

"Ребенок найден, он жив! Подробности будут позже", - сообщил источник.

"Сейчас мальчика везут в районную больницу. По предварительным данным, у него нет ни истощения, ни признаков обезвоживания. Весь искусан комарами и мошками, но во всём остальном вроде в порядке", - говорится в сообщении волонтеров отряда "Лиза Алерт".

Напомним, мальчик потерялся днем 13 августа - он вместе с семьей приехал в лес, взрослые собирали ягоды. Малыша оставили в машине одного на 15 минут, отец не заблокировал центральный замок транспортного средства. Вернувшись к автомобилю, взрослые увидели, что мальчика внутри нет. Около трех часов они искали Колю самостоятельно, после чего обратились за помощью к полицейским.