Пермяки создали петицию против исполнения гимна города Ольгой Бузовой

Пермяки создали петицию против того, чтобы гимн города исполняла Ольга Бузова. Свои подписи под ней поставили уже 2,5 тысячи человек, передает корреспондент Накануне.RU.

Гимн Перми появится ко дню города в 2020 г., в конце августа стартует конкурс на музыку и слова гимна. Исполнитель еще не определен, но ранее певица Ольга Бузова сообщила, что готова исполнить его за 5 млн руб.

Не все пермяки согласились с этим.

"Многие пермяки призывают потратить эти деньги на тех же сирот! А спеть гимн города могут и другие пермские артисты за более скромную сумму, а то и вовсе ради благотворительности!", - говорится в тексте петиции.

Подписавшиеся отмечают, что даже если и платить за исполнение гимна кому-то из российских звезд, то кандидата стоит выбрать другого. "Я подписываюсь, потому что считаю, что Бузова не достойна петь гимн Перми. У неё совершенно нет слуха и способности к пению", - комментируют пользователи.