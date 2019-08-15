Глава Росавиации рассказал уральскому полпреду о расследовании аварийной посадки в Подмосковье

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел телефонный разговор с главой Росавиации Александром Нерадько. Поводом стал инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" в Подмосковье.

Напомним, самолет, выполнявший рейс "Жуковский – Симферополь", столкнулся со стаей птиц, что привело к перебою в работе двигателей. Судно совершило вынужденную посадку на кукурузное поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, жертв нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского полпредства, Николай Цуканов поблагодарил экипаж рейса U6178 авиакомпании "Уральские авиалинии" за четкую и слаженную работу во время посадки в сложных условиях и отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Во время телефонного разговора руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил полпреду, что для расследования всех обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия.

"Экипаж действовал слаженно и профессионально. В сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, это героический поступок, молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - отметил Цуканов.

Напомним, МЧС открыло "горячую линию" по аварийной посадке в Подмосковье, а к расследованию подключилась Уральская транспортная прокуратура.