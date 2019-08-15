Николай Дроздов: "Самолеты не притягивают птиц"

Профессор, ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов прокомментировал аварийную посадку самолета "Уральских авиалиний", а точнее – ее причину: попадание в двигатели стаи чаек.

По словам эксперта, ситуацию сложно решить кардинально: птицы живут рядом с самолетами всего сто лет, и изменить их поведение удастся еще не скоро.

"Самолёты не притягивают птиц. Они просто гнездятся там, где спокойнее для них кажется. Очень важно вовремя их оттуда убрать – это целая система отпугивания, даже перемещения гнездовий, это большая работа, которая должна проводиться. А они просто летают около своих гнёзд. Это обычно озеро какое-то, так во всём мире.

Птицам, чтоб извлечь генетический опыт, нужны столетия, десятилетия. А самолёт изобрели сто лет назад. Сейчас вот держат соколов, выпускают, соколы отпугивают птиц, но это целая работа большая. Она ведётся везде и всюду, но насколько это подвижный материал. Уже лет 50 этим занимаются учёные в Институте эволюционной морфологии и экологии животных, но пока ничего не могут сделать", - цитирует Дроздова telegram-канал "Расстрига".

Напомним, A321 с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту сел утром в четверг, 15 августа, в кукурузное поле в Подмосковье. Обошлось без жертв.