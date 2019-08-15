Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден "за добросовестную работу"

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Данные об этом появились на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Ермолов получил награду "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, награда присвоена Ермолову на фоне проходящих протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие "независимые" кандидаты организовали несанкционированные митинги после того, как избирком законно отказал им в регистрации на выборы из-за обнаружения огромного числа бракованных подписей и других нарушений. Все участники, кроме Соболь, были взяты под арест сроком до 30 суток. Соратница Алексея Навального же отделалась штрафом в 300 тысяч рублей из-за наличия малолетней дочери.