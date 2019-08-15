06 Сентября 2020
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Орден Дружбы (2019) | Фото:Википедия

Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден "за добросовестную работу"

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Данные об этом появились на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что Ермолов получил награду "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, награда присвоена Ермолову на фоне проходящих протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему прошли обыски. Сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие "независимые" кандидаты организовали несанкционированные митинги после того, как избирком законно отказал им в регистрации на выборы из-за обнаружения огромного числа бракованных подписей и других нарушений. Все участники, кроме Соболь, были взяты под арест сроком до 30 суток. Соратница Алексея Навального же отделалась штрафом в 300 тысяч рублей из-за наличия малолетней дочери.

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Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден "за добросовестную работу"

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Теги: мосгоризбирком, юрий ермолов, орден дружбы



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