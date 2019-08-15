"В "Газпроме" никто ничего не говорит". Жильцы одного из домов в Кургане двое суток сидят без газа

Жильцы дома №13 по улице Криволапова в Кургане жалуются на безответственное отношение со стороны компании "Газпром газораспределение Курган", передает корреспондент Накануне.RU.

Люди уже вторые сутки сидят без газа, готовить еду не на чем, маленькие дети вынуждены есть холодную еду.

"Нам даже ребенку кашу сварить не на чем. Что за отношение такое к нам? Сначала повесили объявление у подъездов, что газа не будет с 8.00 до 17.00 15 августа в связи с плановыми работами. Но газ отключили еще вчера с утра без всякого предупреждение. Потом газовики обновили информацию и повесили новое объявление, что газ перекрыли с 8.00 14 августа. А раньше нельзя никак было это объявление повесить? Почему мы должны страдать из-за безответственного подхода к работе сотрудников "Газпрома"?", - сообщила Накануне.RU одна из жительниц дома Наталья.

По словам женщины, на входе в 4 подъезд дома газовики повесили еще одно объявление о том, что для возобновления подачи газа необходимо, чтобы все краны в квартирах подъезда должны быть перекрыты.

"У нас в половине квартир никто не живет - кто-то на даче до осени, кто-то на отдыхе. И что нам делать? Сколько мы теперь будем сидеть еще без газа? В "Газпром" звоним", нам никто ничего не говорит. В аварийную звоним - там говорят: "Ждите, ничем помочь не можем". А это не нарушение прав жильцов?", - сказала Наталья.

Замгендиректора по общим вопросам "Газпром газораспределение Курган" Павел Забродин сообщил Накануне.RU, что для уточнения вопросов нужно связаться с отделом по работе со СМИ и дал номер телефона канцелярии. В канцелярии пояснили, что специалист, который отвечает за связи с общественностью и журналистами, отпросилась с работы и будет только утром 16 августа. Работник канцелярии посоветовала обратиться к Дмитрию Чегакову, главному инженеру компании. Чегаков не ответил на звонок корреспондента Накануне.RU.

Жильцы отметили, что если ситуация не решится к вечеру 15 августа, то они направят обращение в прокуратуру Кургана.