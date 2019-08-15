На Украине задержан за взятку замминистра по "оккупированным территориям"

Украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак задержан при получении взятки в размере $480 тыс. Задержание произошло накануне вечером.

Сообщается, что Грымчак договорился о взятке в размере $1,1 млн с одним из киевских застройщиков, и вечером получил вторую часть. По данным следствия, он использовал свои связи с руководством Управления охраны культурного наследия и заповедников Минкульта.

Операцию по Грымчаку проводили СБУ и НАБУ. За ним следили больше месяца. Первую часть в размере $600 тыс. ему передали ранее, и он конвертировал их в "надежных" обменниках. СБУ изымала эти деньги из обменников, "зашивая рты" их руководству. Грымчаку грозит от 5 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В министерстве Грымчака сразу заявили, что его задержание не связано с деятельностью министерства.

Журналист Юрий Бутусов написал, что СБУ всегда была "в доле" в таких схемах, о чем открыто говорил один из крупных застройщиков. Но что-то поменялось. При этом он указывает, что Грымчак критиковал Зеленского.

Журналистка Светлана Крюкова отмечает, что Грымчак и нынешний генпрокурор Юрий Луценко "долго шли по жизни рука в руку", но Луценко, тем не менее, дал санкцию на его арест.

Бывший экс-спикер МИД Украины и новоизбранный депутат Рады от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин написал, что в эфирах Грымчак часто грозил "карами за якобы недостаточно патриотическую позицию".

"Квинтэссенция всей их ура-патриотической деятельности. Как говорил сто лет назад Чекаленко, "легко любить Украину до глубины души - тяжело до глубины собственного кармана", - написал Волошин.

Интересна история убеждений Грымчака. Свою политическую карьеру он начинал в Донецке. Три года назад политолог Владимир Корнилов рассказал "Украине.ру", что в конце 1980-х Грымчак был одним из самых активных комсомольцев и партийцев в Донецке и выступал против отделения Украины.

"24 августа, когда Украина объявила независимость, он на моих глазах поймал Петра Симоненко, тогда секретаря Донецкого обкома партии, который при независимости станет руководителем украинских коммунистов, в коридоре Донецкого обкома партии, впечатал того в стенку и потребовал сопротивления "до последней капли крови". Требовал возведения баррикад на улицах с тем, чтобы не допустить откола Донбасса от России", - вспоминал Корнилов.

Однако в 2004 году, после победы "оранжевой революции", он стал ярым националистом и даже "метал дымовые шашки в Раде", протестуя в 2010 году против продления договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе.

"Им не привыкать перекрашиваться. Смею вас заверить, если завтра модно будет быть "пророссийским", эти люди тут же нацепят георгиевские ленточки и еще нас с вами обвинять в недостаточной "пророссийскости". В этом их суть", - подчеркнул Корнилов.

Совсем недавно Грымчак выступал против подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу и грозил лишать украинского гражданства всех жителей Донбасса, которые получат российский паспорт.