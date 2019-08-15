Куйвашев дал поручения в связи с переходом строительной отрасли на счета эскроу

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал ряд поручений по сохранению темпов жилищного строительства в условиях перехода на новый формат финансирования объектов недвижимости и использования эскроу-счетов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

С июля 2019 года строительство домов перешло в формат проектного финансирования: раньше покупатели квартир в строящихся домах передавали деньги застройщику напрямую, а затем компания возводила недвижимость с использованием этих средств. Теперь же покупатель заключает договор с застройщиком, но деньги передает не ему, а кладет в банк на специальный счет эскроу, где они хранятся до окончания строительства.

Застройщик ведет работы на собственные или на кредитные средства. И только после того, как покупатель фактически получает готовую квартиру, банк передает строительной компании деньги с эскроу-счета.

В настоящее время в Свердловской области в стадии строительства находится более 400 домов, которые предполагается ввести в эксплуатацию в период с 2019 по 2024 год. Сегодня на заседании областного правительства Евгений Куйвашев отметил, что в регионе уже зафиксированы случаи отказов банков застройщикам в проектном финансировании: это связано с тем, что сроки разрешения на строительство объекта истекают раньше сроков по договору на техническое присоединение к инженерным сетям.

Губернатор поручил министерству строительства и развития инфраструктуры Среднего Урала оперативно подготовить предложения в Минстрой России по пересмотру регламентов техприсоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций с учетом особенностей проектного банковского финансирования строительной отрасли. Кроме этого, Евгений Куйвашев поручил продолжать держать под постоянным контролем ход строительства тех домов, которые возводятся с применением прежнего механизма привлечения средств дольщиков.